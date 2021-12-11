Защитник «Нэшвилла» Роман Йоси назвал особенным игроком российскного нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова.

«Капризов — действительно особенный игрок. Пока что я играл против него всего один раз, потому что в прошлом сезоне мы не встречались. Поэтому в основном я наблюдал за его игрой по хайлайтам и могу сказать, что он невероятно техничный игрок. При этом он умеет играть жестко и здорово удерживает шайбу, которую у него очень сложно отобрать», — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Йоси.

В этом сезоне Капризов сыграл в 26 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 32 (10+22) очка.