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Род Бриндамор: «Свечников по-настоящему освоился в НХЛ»

27 ноября 2019, 18:54
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Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор поделился мнением о форварде команды Андрее Свечникове. В 24 матчах он набрал 27 (11+16) очков.

— Мне кажется, он по-настоящему освоился в лиге, — приводит слова Бриндамора российская версия официального сайта НХЛ. — Первые 40-50 матчей в прошлом году ушли на притирку. Требовалось время, чтобы понять, где ты оказался и как себя вести. Сейчас у него нет проблем — ни вне льда, ни в игре, где он способен противостоять абсолютно любым оппонентам.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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