«Флорида» по буллитам обыграла «Питтсбург». Бобровский сделал 35 сэйвов

«Флорида» на выезде по буллитам обыграла «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б. «Пантерз» одержали третью победу подряд.

Российский нападающий хозяев на последней минуте третьего периода забросил шайбу и спас свою команду от поражения в основное время. Его признали третьей звездой встречи.

Российский голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 35 из 37 бросков по своим воротам. Он стал второй звездой матча.

«Флорида» с 64 очками идет на 2-м месте в Восточной конференции. «Питтсбург» располагается на 12-й строчке — 49 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Флорида» — 2:3 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Гюнцель — 21 (бол., Раст, Карлссон), 1:51 — 1:0. Родригес — 8 (бол., Экман-Ларссон, Беннетт), 4:52 — 1:1. Райнхарт — 36 (бол., Ткачак, Экман-Ларссон), 31:49 — 1:2. Малкин — 16 (Кросби, Раст), 59:18 — 2:2.

Победный буллит: Райнхарт.

Вратари: Неделькович (58:40 — 59:18) — Бобровский.

Штраф: 6 — 16.

Броски: 37 (10+15+11+1) — 32 (8+10+12+2).

Наши: Малкин (25.00/5/+1) — Куликов (11.35/1/0).

27 января. Питтсбург. PPG Paints Arena. 18188 зрителей.