«Рейнджерс» проиграли «Коламбусу», пропустив на последней минуте. Шестеркин отразил 29 бросков

«Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ уступили «Коламбусу» — 1:2. У гостей дубль оформил Оливер Бьоркстранд. На счету Владислава Гаврикова «+1», 2 силовых приема и 2 блок-шота за 19.17 на льду.

Игорь Шестеркин отразил 29 бросков из 31. У Артемия Панарина «-1» и 4 броска в створ за 19.10. У Павла Бучневича 3 силовых приема за 15.50.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Коламбус» — 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)

Голы: Шей — 7 (Труба), 18:23 — 1:0. Бьоркстранд — 13, 46:08 — 1:1. Бьоркстранд — 14 (Дюбуа, Джонс), 59:33 — 1:2.

Вратари: Шестеркин (59:51) — Кивлениекс.

Штраф: 2 — 0.

Броски: 32 (11+7+14) — 31 (9+8+14).

Наши: Бучневич (15.50/0/0), Панарин (19.10/4/-1) — Гавриков (19.17/0/+1).

20 января. Нью-Йорк. Madison Square Garden.