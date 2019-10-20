«Рейнджерс» проиграл «Ванкуверу», уступив в 4-м матче НХЛ кряду. Панарин забил

«Ванкувер» в гостях одержал победу над «Рейнджерс» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе «Нью-Йорка» отличились нападающий Йеспер Фаст и российский форвард Артемий Панарин.

У «Ванкувера» по разу забили нападающие Бо Хорват, Брок Бозер и Джей Бигл.

Для «Рейнджерс» это поражение стало четвертым кряду в НХЛ.

«Ванкувер» с 8 баллами располагается на 5-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Рейнджерс» — 15-я строчка и 2 балла (Восточная конференция).

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