«Тампа» интересуется Тарасенко

Форвард «Оттавы» Владимир Тарасенко может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает инсайдер Дэвид Паньотта.

По сведениям источника, 32-летним россиянином интересуется «Тампа». В «Лайтнинг» запрашивали размер компенсации за игрока.

Тарасенко выступает за «Оттаву» с лета 2023 года. В текущем сезоне форвард провел 51 матч и набрал 37 (15+22) очков.