«Рейнджерс» переиграли «Айлендерс», Панарин отметился голом

«Айлендерс» дома проиграли «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:4 ОТ). Для гостей это четвертая победа кряду.

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 24 из 28 бросков по своим воротам, а голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев сделал 42 сэйва. Российский нападающий Артемий Панарин отметился голом.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Рейнджерс» — 3:4 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 0:1)

Голы: Панарин — 32 (Линдгрен, Дианджело), 17:02 — 0:1. Маккег — 4 (Лемье, Фокс), 27:48 — 0:2. Пажо — 25 (Пулок, Бэйли), 37:04 — 1:2. Хауден — 8 (Смит, Линдгрен), 49:34 — 1:3. Эберле — 14 (бол., Барзал, Ли), 54:23 — 2:3. Нельсон — 23 (Тэйвз, Барзал), 59:42 — 3:3. Зибанежад — 29 (Панарин), 60:28 — 3:4.

Вратари: Варламов (58:12 — 59:42) — Георгиев.

Штраф: 19 — 11.

Броски: 45 (15+16+14+0) — 28 (7+13+7+1).

Наши: — - Панарин (20.41/2/+3).

26 февраля. Нью-Йорк. Nassau Coliseum.