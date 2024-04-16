«Рейнджерс» обыграли «Оттаву» и выиграли Президентский кубок, Панарин набрал два очка

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Оттаву» со счетом 4:0.

2 (1+1) очка набрал Артемий Панарин, еще по шайбе забросили Джек Рославик и Алексис Лафренье, вратарь Игорь Шестеркин отразил все 26 бросков.

В текущем сезоне Панарин провел 82 матча, в которых набрал 120 (49+71) очков.

После этого матча «Рейнджерс» со 114 очками заняли первое место в Восточной конференции и выиграли Президентский кубок, «Оттава» с 76 очками — на 14-й строчке.