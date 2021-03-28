«Рейнджерс» обменяли Лемье, чтобы расчистить место в составе для Кравцова

«Рейнджерс» обменяли нападающего Брендана Лемье в «Лос-Анджелес» на драфт-пик четвертого раунда в 2021 году. Главный тренер команды из Нью-Йорка Дэвид Куинн заявил, что такое решение было принято из-за перебора нападающих в составе и необходимости расчистить место в основе для россиянина Виталия Кравцова, пишет в Twitter журналист Винс Меркольяно.

«Пока он должен продолжать тренироваться. Когда мы почувствуем, что он может помочь нам, то вызовем его в основу», — заявил тренер.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Кравцов провел в составе «Трактора» 49 матчей, в которых набрал 24 (16+8) очка. Россиянин был выбран «Рейнджерс» под общим девятым номером на драфте НХЛ-2018.

В сезоне-2019/20 Кравцов уже выступал в системе «Рейнджерс»: на его счету 39 игр в АХЛ за «Хартфорд», в составе которого он набрал 15 (6+9) очков. В НХЛ он не провел ни одной встречи.