Матч регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (4:3 ОТ) стал для защитника «Флориды» Кита Яндла 900-м подряд, проведенным в регулярке без пропусков.

35-летний американец — 3-й игрок в истории лиги с таким достижением и первый представитель своего амплуа.

Длиннее серии только у двух нападающих — рекордсмена Дуга Джарвиса (964, 1975 — 1987 годы), а также Гарри Ангера (914, 1968 — 1979).