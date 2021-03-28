Защитник «Флориды» Яндл — 3-й игрок в истории НХЛ, сыгравший 900 матчей подряд без пропусков
17:40
Матч регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (4:3 ОТ) стал для защитника «Флориды» Кита Яндла 900-м подряд, проведенным в регулярке без пропусков.
35-летний американец — 3-й игрок в истории лиги с таким достижением и первый представитель своего амплуа.
Длиннее серии только у двух нападающих — рекордсмена Дуга Джарвиса (964, 1975 — 1987 годы), а также Гарри Ангера (914, 1968 — 1979).
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