«Лос-Анджелес» обыграл «Сиэтл». Мур оформил хет-трик

«Лос-Анджелес» выиграл у «Сиэтла» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Кингз» прервали свою неудачную серию из трех поражений.

Нападающий Пьер-Люк Дюбуа отметился тремя голевыми передачами, а Тревор Мур оформил хет-трик.

«Лос-Анджелес» набрал 89 очков и занимает 8-е место в Западной конференции. «Сиэтл» идет на 11-й строчке — 75 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Сиэтл» — 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)

Голы: Кемпе — 24 (бол., Арвидссон, Фиала), 9:24 — 1:0. Мур — 27 (Рой, Дюбуа), 27:39 — 2:0. Мур — 28 (Дюбуа, Арвидссон), 31:49 — 3:0. Бураковски — 6 (бол., Бьоркстранд, Маккэн), 45:40 — 3:1. Фиала — 26 (Лизотт), 50:45 — 4:1. Дюмулин — 5 (Гурд, Танев), 51:20 — 4:2. Мур — 29 (Дюбуа), 56:57 — 5:2.

Вратари: Тэлбот — Грубауэр.

Штраф: 10 — 28.

Броски: 27 (7+15+5) — 23 (3+7+13).

Наши: Гавриков (21.33/2/+1) — -.

4 апреля. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena. 18145 зрителей