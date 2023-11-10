Два очка Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Миннесоту»

«Рейнджерс» обыграли «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. Команда из Нью-Йорка одержала вторую победу подряд.

Российский нападающий Артемий Панарин забросил одну шайбу и сделал голевую передачу.

«Рейнджерс» с 21 очком идут на 2-м месте в Восточной конференции. «Миннесота» располагается на 10-й строчке — 12 очков.