«Ванкувер» переиграл «Оттаву». Михеев и Кузьменко набрали по 2 очка

«Ванкувер» на выезде переиграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Кэнракс» одержали пяту победу подряд.

Российский нападающий Илья Михеев оформил дубль. В обеих его шайбах поучаствовал соотечественник Андрей Кузьменко, сделавши две голевые передачи.

«Ванкувер» с 21 очком идет на 2-м месте в Западной конференции. «Оттава» — последняя в Восточной конференции — 10 очков.