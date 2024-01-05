«Рейнджерс» — «Чикаго»: видеообзор матча НХЛ

«Рейнджерс» победили «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Рейнджерс» лидируют в таблице Восточной конференции НХЛ с 53 очками в 37 матчах. «Чикаго» идет на 15-й строчке Запада с 24 очками в 38 играх.