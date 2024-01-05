«Монреаль» — «Баффало»: видеообзор матча НХЛ

«Баффало» разгромил «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Монреаль» занимает 13-е место в таблице Западной конференции НХЛ с 37 очками в 38 матчах, «Баффало» идет на 14-й строчке с 36 очками в 39 играх.