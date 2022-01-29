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Сегодня, 06:49

«Рейнджерс» проиграли «Миннесоте», несмотря на 31 сэйв Шестеркина

Евгений Козинов
Корреспондент

«Миннесота» на выезде переиграла «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Уайлд» одержали четвертую победу кряду.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился одной голевой передачей.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин сделал 31 сэйв при 34 бросках по своим воротам, а также отразил буллит в начале второго периода.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Миннесота» — 2:3 (2:0, 0:2, 0:1)

Голы: Гудроу — 10 (Труба, Строум), 8:47 — 1:0. Крайдер — 31 (Труба, Зибанежад), 17:08 — 2:0. Фиала — 12 (Хартман, Бенн), 32:18 — 2:1. Зуккарелло — 14 (бол., Капризов, Болди), 33:47 — 2:2. Годро — 3 (Фиала, Зуккарелло), 41:49 — 2:3.

Нереализованный буллит: Годро (М), 22:56.

Вратари: Шестеркин (58:47 — 59:03, 59:11 — 59:57) — Тэлбот.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 27 (12+7+8) — 34 (5+19+10).

Наши: Панарин (18.43/1/-1) — Капризов (20.47/4/-2), Куликов (13.53/2/0).

29 января. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.

Игорь Шестеркин
Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Цуккарелло набрал минимум по 2 очка в шести матчах подряд, установив новый рекорд «Миннесоты»
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Столичный дивизион И В П О
1 Питтсбург 44 27 17 61
2 Каролина 40 29 11 60
3 Рейнджерс 45 28 17 60
4 Вашингтон 44 23 21 55
5 Коламбус 41 19 22 39
6 Айлендерс 36 15 21 36
7 Нью-Джерси 42 15 27 35
8 Филадельфия 43 13 30 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 44 30 14 65
2 Тампа-Бэй 44 29 15 63
3 Торонто 39 26 13 55
4 Бостон 40 24 16 51
5 Детройт 44 19 25 44
6 Баффало 42 13 29 33
7 Оттава 37 13 24 30
8 Монреаль 42 8 34 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 41 30 11 63
2 Нэшвилл 45 27 18 58
3 Сент-Луис 43 26 17 57
4 Миннесота 39 26 13 55
5 Даллас 40 22 18 46
6 Виннипег 40 17 23 41
7 Чикаго 43 16 27 39
8 Аризона 41 10 31 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 44 25 19 53
2 Анахайм 46 22 24 52
3 Лос-Анджелес 44 22 22 50
4 Калгари 39 20 19 46
5 Сан-Хосе 43 22 21 46
6 Эдмонтон 39 21 18 44
7 Ванкувер 43 19 24 43
8 Сиэтл 43 14 29 32
Результаты / календарь
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2.02
3.02
29.01 03:00
Питтсбург – Детройт
 2 : 3 Б
29.01 04:00
Рейнджерс – Миннесота
 2 : 3
29.01 04:30
Чикаго – Колорадо
 4 : 6
29.01 05:00
Аризона – Бостон
 - : -
29.01 05:00
Даллас – Вашингтон
 - : -
29.01 20:30
Оттава – Анахайм
 - : -
29.01 21:00
Филадельфия – Лос-Анджелес
 - : -
29.01 22:00
Айлендерс – Сиэтл
 - : -
29.01 23:00
Сент-Луис – Виннипег
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 39 59
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 44 59
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 44 58
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 45 31
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 44 29
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 39 29
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 14 1.81
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

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Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

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