«Рейнджерс» проиграли «Миннесоте», несмотря на 31 сэйв Шестеркина

«Миннесота» на выезде переиграла «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Уайлд» одержали четвертую победу кряду.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился одной голевой передачей.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин сделал 31 сэйв при 34 бросках по своим воротам, а также отразил буллит в начале второго периода.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Миннесота» — 2:3 (2:0, 0:2, 0:1)

Голы: Гудроу — 10 (Труба, Строум), 8:47 — 1:0. Крайдер — 31 (Труба, Зибанежад), 17:08 — 2:0. Фиала — 12 (Хартман, Бенн), 32:18 — 2:1. Зуккарелло — 14 (бол., Капризов, Болди), 33:47 — 2:2. Годро — 3 (Фиала, Зуккарелло), 41:49 — 2:3.

Нереализованный буллит: Годро (М), 22:56.

Вратари: Шестеркин (58:47 — 59:03, 59:11 — 59:57) — Тэлбот.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 27 (12+7+8) — 34 (5+19+10).

Наши: Панарин (18.43/1/-1) — Капризов (20.47/4/-2), Куликов (13.53/2/0).

29 января. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.