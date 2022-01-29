Цуккарелло набрал минимум по 2 очка в шести матчах подряд, установив новый рекорд «Миннесоты»

Форвард «Миннесоты» Матс Цуккарелло отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс».

34-летний норвежец набрал 2 (1+1) очка в матче с командой из Нью-Йорка. Таким образом, форвард набрал минимум по два очка в шести встречах подряд, установив новый рекорд франшизы. Ранее он набрал 3 (2+1) очка в матче с «Анахаймом», сделал по две передачи в играх с «Колорадо» и дважды с «Чикаго», а также набрал 2 (1+1) очка во встрече с «Монреалем».

В текущем сезоне Цуккарелло провел 33 матча, в которых набрал 40 (13+27) очков.