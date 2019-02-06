Реакция Овечкина на рекордное очко. Видео

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин бурно отпраздновал 1180-е очко в своей карьере. Он отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Ванкувера"​ и помог своей команде открыть счет в начале первого периода.

По количеству очков в регулярных чемпионатах Овечкин обошел Сергея Федорова, который до этого дня являлся российским рекордсменом в истории североамериканской лиги.