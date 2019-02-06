Реакция Овечкина на рекордное очко. Видео

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин бурно отпраздновал 1180-е очко в своей карьере. Он отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Ванкувера" и помог своей команде открыть счет в начале первого периода.
По количеству очков в регулярных чемпионатах Овечкин обошел Сергея Федорова, который до этого дня являлся российским рекордсменом в истории североамериканской лиги.
When your assist makes you the highest scoring Russian-born player of all time. pic.twitter.com/0joiIvXQex– NHL GIFs (@NHLGIFs) 6 февраля 2019 г.
Опрос
Кто лучший хоккеист мира?
Загрузка...