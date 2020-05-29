«Разве он отказался от России?» Жена Малкина высказалась о критике мужа из-за американского паспорта

Супруга нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина Анна Кастерова в прямом эфире на YouTube-канале «СЭ» рассказала о критике своего мужа из-за американского паспорта.

— Недавно Андрей Кириленко назвал «болванами» тех, кто набросился на Женю из-за американского паспорта. Насколько вас раздражает эта тема?

— Это очень печально. Женя — патриот России и своего родного города Магнитогорска. Он помогает многим людям из этой страны. У нас была безвыходная ситуация — нам нужно было расписаться. Это не было так, что «давайте сделаем это быстро, через связи». У нас были реальные обстоятельства. В США стопроцентная бюрократия. Неважно, кто ты: выдающийся игрок НХЛ или помощник президента — у всех один сценарий. Это была вынужденная мера. Таким образом, мы сократили срок получения моих документов. Америка сейчас — его второй дом. Он здесь работает, зарабатывает деньги. О чем мы вообще говорим? Он отказался от России? Нет. (Игорь Рабинер)