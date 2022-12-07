Райт забил первый гол в НХЛ в ворота «Монреаля», «Канадиенс» не выбрали его на драфте-2022

Нападающий «Сиэтла» Шейн Райт забросил свою первую шайбу в НХЛ. Произошло это в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля».

Молодой канадский форвард на драфте 2022 года был выбран под общим четвертым номером, хотя на протяжении всего сезона шел в рейтинге первым. Экспертами ожидалось, что «Монреаль» под первым номером выберет именно Райта, однако канадский клуб остановил свой выбор на словацком форварде Юрае Слафковском.

18-летний Шейн Райт набрал два (1+1) очка в восьми встречах регулярного чемпионата НХЛ.