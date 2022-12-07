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Сегодня, 07:04

«Торонто» обыграл «Даллас», Дер-Аргучинцев дебютировал в НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
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7 декабря. «Даллас» — «Торонто» (0:4).
Фото USA Today Sports

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Даллас» со счетом 4:0.

Отличились Джон Таварес, Остон Мэттьюс, Расмус Сандин и Александр Керфут. Форвард «Мэйпл Ливз» Семен Дер-Аргучинцев дебютировал в НХЛ и завершил встречу с показателем полезности «+1».

После этого матча «Торонто» с 36 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Даллас» с 33 очками — на четвертой строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Торонто» — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Голы: Таварес — 13 (Марнер, Джиордано), 4:51 — 0:1. Мэттьюс — 13, 17:36 — 0:2. Сандин — 2 (Бантинг, Мэттьюс), 32:19 — 0:3. Керфут — 2 (п.в., Лильегрен), 56:07 — 0:4.

Вратари: Эттингер (54:30 — 56:07) — Мюррей.

Штраф: 4 — 14.

Броски: 44 (15+17+12) — 29 (10+12+7).

Наши: Гурьянов (10.15/2/-1) — Дер-Аргучинцев (7.16/0/+1).

7 декабря. Даллас. American Airlines Center.

НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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3 Питтсбург 26 14 12 32
4 Айлендерс 27 16 11 32
5 Рейнджерс 27 12 15 29
6 Вашингтон 27 11 16 26
7 Филадельфия 26 9 17 23
8 Коламбус 24 8 16 18
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1 Бостон 24 20 4 41
2 Торонто 27 16 11 38
3 Тампа-Бэй 25 15 10 31
4 Детройт 25 13 12 31
5 Флорида 26 12 14 28
6 Монреаль 25 12 13 26
7 Баффало 25 11 14 23
8 Оттава 25 10 15 21
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