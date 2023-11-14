Райнхарт, Коннор и Нюландер — три звезды недели НХЛ

Официальный сайт НХЛ представил три звезды прошедшей игровой недели регулярного чемпионата.

Первой звездой признан форвард «Флориды» Сэм Райнхарт, набравший 10 (3+7) очков в 4 матчах. Второй звездой стал нападающий «Виннипега» Кайл Коннор, у которого в трех играх 8 (5+3) очков. Третья звезда — форвард «Торонто» Вильям Нюландер, набравший 7 (4+3) очков в 4 матчах.