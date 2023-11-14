Минтюков — третий по набранным очкам среди новичков НХЛ

Защитник «Анахайма» Павел Минтюков занимает третье место среди новичков НХЛ по набранным очкам, сообщает Sportsnet.

На счету 19-летнего россиянина 10 (1+9) очков в 14 матчах. На первом месте форвард «Чикаго» Коннор Бедард, у которого 13 (9+4) очков в 13 играх. На второй строчке — форвард «Аризоны» Логан Кули с 11 (1+10) очками в 14 матчах.

Минтюков был выбран «Анахаймом» на драфте-2022 под общим 10-м номером.