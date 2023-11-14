«Коламбус» поместил Рословика в список травмированных

Форвард «Коламбуса» Джек Рословик помещен в список травмированных, сообщает пресс-служба клуба.

26-летний американец получил травму лодыжки 13 ноября в матче с «Рейнджерс» (3:4 Б). Ожидается, что он пропустит 4-6 недель.

В текущем сезоне Рословик провел 14 матчей, в которых набрал 8 (2+6) очков.