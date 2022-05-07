Радулов пропустит третий матч серии между «Далласом» и «Калгари»

Нападающий «Далласа» Александр Радулов пропустит третий матч серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Калгари» (1-1), пишет журналист Мэттью Дефранк в Twitter.

Его заменит 23-летний словацкий нападающий Мариан Студенич, еще не игравший в текущем плей-офф.

В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли 35-летний Радулов принял участие в обоих матчах с «Калгари», но результативными действиями не отметился.

После двух матчей в серии «Даллас» — «Калгари» ничья — 1-1.