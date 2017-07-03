Нападающий Александр Радулов поблагодарил "Монреаль" за проведенный в команде год. В понедельник 30-летний подписал контракт с "Далласом".

- Хочу поблагодарить болельщиков "Монреаля", команду и организацию за отличный год, - написал Радулов. – Ваша страсть и энергия удивительны. Спасибо за гостеприимство, спасибо, что помогли мне почувствовать себя как дома. Я никогда не забуду время в этом прекрасном городе. Я люблю тебя, Монреаль (добавил Радулов по-французски).

В прошлом сезоне на счету Радулова 54 (18+36) очка в 76 матчах регулярного чемпионата и (2+5) очков в 6 играх плей-офф в составе "Монреаля".

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