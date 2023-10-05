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Сегодня, 16:29

Проворов об отказе в поддержке меньшинств: «Людям, наоборот, понравился этот поступок — настоял на своем»

Проворов заявил, что людям понравился его отказ от участия в поддержке сексуальных меньшинств
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Иван Проворов.
Фото Global Look Press

Защитник «Коламбуса» Иван Проворов рассказал, какая реакция последовала после его отказа от участия в поддержке меньшинств.

По его словам, в первые сутки он получил в свою сторону негатив в соцсетях.

«В России все поддерживали, там тоже друзья, знакомые поддерживали. А следующие две-три недели пошел позитив.

Людям, наоборот, понравился этот поступок — настоял на своем, на вере, на религии», — сказал хоккеист в интервью YouTube-каналу «Скользкий лед».

В прошлом сезоне кроме Проворова, который выступал за "Филадельфию", от подобной акции отказались хоккеисты «Миннесоты»хоккеисты «Флориды» Эрик Сталл и Марк Стаал.

Иван Проворов
Хоккей
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ХК Коламбус Блю Джэкетс
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