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Проворов и другие игроки НХЛ посетили эксклюзивный показ нового фильма Нолана

2 сентября 2020, 23:33
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Игроки НХЛ посетили эксклюзивный показ научно-фантастического боевика «Довод» режиссера Кристофера Нолана, сообщается в Twitter лиги.

В числе игроков, посетивших сеанс, был защитник «Филадельфии» Иван Проворов.

«Довод» выйдет в российском прокате 3 сентября.

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