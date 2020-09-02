Проворов и другие игроки НХЛ посетили эксклюзивный показ нового фильма Нолана
2 сентября 2020, 23:33
Игроки НХЛ посетили эксклюзивный показ научно-фантастического боевика «Довод» режиссера Кристофера Нолана, сообщается в Twitter лиги.
В числе игроков, посетивших сеанс, был защитник «Филадельфии» Иван Проворов.
«Довод» выйдет в российском прокате 3 сентября.
NHL players had the opportunity to enjoy exclusive bubble screenings of Christopher Nolan's sci-fi action spectacle #TENET in Toronto. ?— NHL (@NHL) September 2, 2020
Thank you: @TENETFilm, @wbpictures & @WarnerBrosCA pic.twitter.com/hYqDkF0P3e