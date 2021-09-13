Проворов дал совет, когда ребенку лучше начинать заниматься хоккеем

Защитник «Филадельфии» и сборной России Иван Проворов выказал мнение, когда лучше ребенку начинаться заниматься хоккеем.

«Мне отец подарил коньки на 5 лет, на день рождения. Потом мы полгода сами походили и потом я набрался на год раньше с 96-м годом. Через год перешел в свою группу. Каждому свое, но 3, не знаю, рановато немножко, ходить надо и бегать научиться сначала, потом уже на коньки вставать», — сказал Проворов в интервью российскому «Каналу НХЛ».