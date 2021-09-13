Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Проворов рассказал, как относится к критике

16:30
Теги:

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов рассказал, как устроен его распорядок дня.

«График у нас плотный, просыпаемся в 4:45 утра, на льду в 6 уже, в 7:30 закончили, потом в зал. Приезжаешь в 12:00—12:30, поел, переоделся, помылся, поспал пару часиков и потом вечером опять еще на 3-4 часа тренировок. Домой приезжаешь в 8 вечера, поужинал, какие-то восстановительные процедуры поделал (горячие, холодные ванны) и опять спать.

Как отношусь к критике? Если она уместная , то спокойно. Если она от людей, которые не понимают о чем говорят, понимают хоккей поверхностно, то я даже не слушаю», — сказал Проворов в интервью российскому «Каналу НХЛ».

Дополнительная информация:

https://vk.com/nhl_channel?w=wall-201485137_12996

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Черчесов оценил уход Марио Фернандеса из сборной России
Названы приоритетные версии массового отравления в "арбузном деле"
Кто такой Владимир Чиняев — возможный бойфренд Гагариной
Кроссовки Канье Уэста продали на аукционе за рекордные $1,8 млн
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
0
Офсайд