Просветов сыграл на ноль и был признан первой звездой матча за фарм-клуб «Колорадо»

«Колорадо Иглз» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Хендерсон» со счетом 2:0.

В составе фарм-клуба «Колорадо» вратарь Иван Просветов отразил все 27 бросков и был признан первой звездой матча.

В текущем сезоне 24-летний россиянин провел 7 матчей в АХЛ, дважды сыграв на ноль и отразив 96,1 процента бросков при коэффициенте надежности 1.14.