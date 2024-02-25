Бертуцци стал первым хоккеистом в истории «Торонто», сделавшим хет-трик в свой день рождения

Нападающий «Торонто» Тайлер Бертуцци сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (4:3).

Канадец стал первым хоккеистом в истории «Мэйпл Ливз», забросившим три шайбы в одной игре в день своего рождения. Игроку исполнилось 29 лет.

В сезоне-2023/24 Бертуцци набрал 26 (10+16) очков в 56 матчах за «Торонто».