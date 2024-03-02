Аскаров признан третьей звездой матча за фарм-клуб «Нэшвилла»

«Милуоки» в матче регулярного чемпионата АХЛ уступил «Рокфорду» со счетом 2:4.

Российский вратарь фарм-клуба «Нэшвилла» Ярослав Аскаров отразил 27 бросков из 30, пропустив три шайбы, и был признан третьей звездой встречи. Форвард Егор Афанасьев отметился результативной передачей.

В текущем сезоне 21-летний россиянин провел 30 матчей в АХЛ, пропустив 62 шайбы и пять раз сыграв на ноль при 92,0 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 2.14.