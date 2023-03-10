39 сэйвов Просветова помогли «Аризоне» победить «Нэшвилл»

«Аризона» выиграла у «Нэшвилла» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Российский голкипер «Койотс» Иван Просветов отразил 39 из 40 бросков по своим воротам. 24-летний россиянин был признан первой звездой встречи.

«Аризона» набрала 56 очков и идет на 13-й строчке в Западной конференции. «Нэшвилл» располагается на 10-м месте — 69 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Нэшвилл» — 4:1 (1:0, 0:0, 3:1)

Голы: Ритчи — 7 (Мозер, Фишер), 8:45 — 1:0. Хейтон — 11 (бол., Келлер, Бойд), 51:41 — 2:0. Макбэйн — 10 (Крауз, Маччелли), 52:30 — 3:0. Гласс — 9 (Евангелиста, Новак), 58:00 — 3:1. Шмальц — 21 (п.в., Немет, Келлер), 59:23 — 4:1.

Вратари: Просветов — Сарос.

Штраф: 17 — 13.

Броски: 43 (18+13+12) — 40 (9+14+17).

Наши: — - Тренин (15.11/3/0).

10 марта. Темпе. Mullett Arena. 4600 зрителей.