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Профсоюз игроков НХЛ предупредил хоккеистов о возможной потере в зарплате в случае отказа от вакцинации

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Ассоциация игроков НХЛ призвала хоккеистов вакцинироваться от коронавируса и предупредила о возможной потере в зарплате в предстоящем сезоне, если они этого не сделают, сообщает The Athletic.

Встреча с игроками состоялась на прошлой неделе и длилась более часа.

Профсоюз обсудил возможность удержания зарплат командами, если невакцинированный игрок заразится COVID-19 или не сможет сопровождать свой клуб в поездках в города, где местные или федеральные власти требуют вакцинироваться.

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Иван Шитик все материалы автора

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