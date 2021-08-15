Профсоюз игроков НХЛ предупредил хоккеистов о возможной потере в зарплате в случае отказа от вакцинации
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Ассоциация игроков НХЛ призвала хоккеистов вакцинироваться от коронавируса и предупредила о возможной потере в зарплате в предстоящем сезоне, если они этого не сделают, сообщает The Athletic.
Встреча с игроками состоялась на прошлой неделе и длилась более часа.
Профсоюз обсудил возможность удержания зарплат командами, если невакцинированный игрок заразится COVID-19 или не сможет сопровождать свой клуб в поездках в города, где местные или федеральные власти требуют вакцинироваться.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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