Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Дикинсон подписал контракт с «Ванкувером»

03:36
Теги:

Форвард Джейсон Дикинсон подписал контракт с «Ванкувером», сообщает официальный сайт НХЛ.

Соглашение с 26-летним канадцем рассчитано на три года со среднегодовой зарплатой в 2,65 млн долларов.

Дикинсон был обменян «Далласом» в «Ванкувер» в июле 2021 года. Всего он провел в НХЛ 221 матч и набрал 63 (25+38) очка.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
«Тебя никто не шатал, а я шатанул. В реванше сразу ляжешь!» Мальчик-силач из 90-х подрался с Большим Папой
«Ахмат» — «Динамо»: Уткин во втором матче подряд забил со штрафного
Синхронистка Субботина показала откровенное фото с открытым вырезом под грудью
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд