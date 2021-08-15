Форвард Джейсон Дикинсон подписал контракт с «Ванкувером», сообщает официальный сайт НХЛ.

Соглашение с 26-летним канадцем рассчитано на три года со среднегодовой зарплатой в 2,65 млн долларов.

Дикинсон был обменян «Далласом» в «Ванкувер» в июле 2021 года. Всего он провел в НХЛ 221 матч и набрал 63 (25+38) очка.