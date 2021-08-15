«Виннипег» установит статую в память о Дэйле Хаверчаке

«Виннипег» принял решение установить статую в память о бывшем игроке клуба Дэйле Хаверчаке, сообщает TSN.

Член Зала хоккейной славы скончался в августе 2020 года после длительной борьбы с онкологией.

Канадец провел в НХЛ 16 сезонов и набрал 1409 (518+891) очков в 1188 играх за «Виннипег», «Баффало», «Сент-Луис» и «Филадельфию».

В 1982 году Хаверчак получил приз лучшему новичку сезона («Колдер Трофи»), а в 1985 году был номинирован на приз самому ценному игроку («Харт Трофи»), заняв в голосовании 2-е место после Уэйна Гретцки.

В составе сборной Канады выигрывал Кубок Канады в 1987 и 1991 годах.

Был введен в Зал хоккейной славы в 2001 году.