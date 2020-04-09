«Продавал бы пирожки на трассе». Панарин рассказал, чем бы занимался, если бы не стал хоккеистом

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, чем он мог бы заниматься, если бы не стал хоккеистом.

— Если бы не хоккей, я даже не знаю, чем бы занимался. Я заканчивал вечернюю школу, в крупных компаниях меня бы не ждали. Замутил бы бизнес в Коркино. У меня бабушка как раз продавала пирожки на трассе. Варился бы там с ней, продолжал семейный бизнес, — сказал Панарин прямом эфире Instagram с Александром Кержаковым.