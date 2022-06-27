Третьяк: «В этом году привезти Кубок Стэнли в Россию невозможно»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение руководства НХЛ запретить игрокам привозить Кубок Стэнли в Россию. Ранее об этом заявил заместитель комиссара лиги Билл Дэйли.

«Переговоры ФХР с НХЛ о путешествии Кубка Стэнли в Россию? Мне тяжело сказать. В этом году, я думаю, это невозможно. Если НХЛ так решили, их не переубедишь. Они не меняют свои правила. Если они уже написали, вряд ли они поменяют решение», — сказал Третьяк «СЭ».

В ночь на 27 июня «Колорадо» победил «Тампу» (2:1, 4-2 в серии) в финале плей-офф НХЛ и завоевал Кубок Стэнли-2022.

Нападающий Валерий Ничушкин стал 36-м россиянином, который выиграл Кубок Стэнли. В плей-офф НХЛ сезона-2021/22 форвард «Лавин» провел 20 матчей и набрал 15 (9+6) очков.