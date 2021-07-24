Претендент на «Норрис Трофи» Макар продлил контракт с «Колорадо» на 6 лет и 54 миллиона долларов

Защитник «Колорадо» Кэйл Макар заключил новый долгосрочный контракт с клубом. Соглашение рассчитано на шесть лет. За это время он заработает 54 миллиона долларов, сообщает сайт клуба.

A great day to be an Avalanche fan!#GoAvsGo https://t.co/YtY4BPKt3R — Colorado Avalanche (@Avalanche) July 24, 2021

22-летний Макар принял участие в 44 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил восемь шайб и отдал 36 результативных передач при показателе полезности «+17». Он стал финалистом в голосовании на «Норрис Трофи» — приз лучшему защитнику сезона.