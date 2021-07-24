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Претендент на «Норрис Трофи» Макар продлил контракт с «Колорадо» на 6 лет и 54 миллиона долларов

17:35
Кэйл Макар. Фото ХК «Колорадо».
Кэйл Макар. Фото ХК «Колорадо».
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Защитник «Колорадо» Кэйл Макар заключил новый долгосрочный контракт с клубом. Соглашение рассчитано на шесть лет. За это время он заработает 54 миллиона долларов, сообщает сайт клуба.

22-летний Макар принял участие в 44 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил восемь шайб и отдал 36 результативных передач при показателе полезности «+17». Он стал финалистом в голосовании на «Норрис Трофи» — приз лучшему защитнику сезона.

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Иван Шитик все материалы автора

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