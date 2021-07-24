Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Tokyo 2020
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

НХЛ планирует провести драфт 2022 года в нормальном режиме

17:30
Теги:

Драфт Национальной хоккейной лиги в 2022 году пройдет в Монреале. Комиссионер лиги Гэри Беттмэн отметил, что НХЛ планирует провести церемонию драфта в нормальном режиме: со зрителями на трибунах и с присутствием игроков в зале, сообщает TSN.

Напомним, что два последних драфта проходили в режиме онлайн.

Право принять участие в драфте имеют хоккеисты, родившиеся в период с 1 января 2002 года по 15 сентября 2004 года.

Также возможность выставить себя на драфт имеют незадрафтованные хоккеисты не из Северной Америки 2001 года рождения. Принять повторное участие в драфте могут те игроки, которые были выбраны в драфте 2020 НХЛ, но не были подписаны командой НХЛ и родились после 30 июня 2002 года.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Алекно преподнес суперсенсацию Олимпиады. Его Иран обыграл главных фаворитов турнира!
«Химки» — «Зенит»: где смотреть трансляцию матча и во сколько начало
Олимпиада-2020: Китай лидирует в медальном зачете, у России серебро и бронза, США — без наград
Расписание соревнований по спортивной гимнастике на Олимпийских играх-2020 в Токио
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
0
Офсайд