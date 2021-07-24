НХЛ планирует провести драфт 2022 года в нормальном режиме
17:30
Драфт Национальной хоккейной лиги в 2022 году пройдет в Монреале. Комиссионер лиги Гэри Беттмэн отметил, что НХЛ планирует провести церемонию драфта в нормальном режиме: со зрителями на трибунах и с присутствием игроков в зале, сообщает TSN.
Напомним, что два последних драфта проходили в режиме онлайн.
Право принять участие в драфте имеют хоккеисты, родившиеся в период с 1 января 2002 года по 15 сентября 2004 года.
Также возможность выставить себя на драфт имеют незадрафтованные хоккеисты не из Северной Америки 2001 года рождения. Принять повторное участие в драфте могут те игроки, которые были выбраны в драфте 2020 НХЛ, но не были подписаны командой НХЛ и родились после 30 июня 2002 года.
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