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Сегодня, 16:46

Star Tribune: Кирилл Капризов прилетел в Миннесоту

Анна Горшкова
Корреспондент
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Российский нападающий Кирилл Капризов прилетел в Миннесоту, сообщает американская газета Star Tribune.

По данным источника, 25-летний хоккеист прилетел в город еще во вторник, 2 августа.

Ранее The Athletic сообщало, что Капризов на прошлой неделе находился в Турции. Оттуда он долетел до Нью-Йорка и далее уже направится в Миннесоту.

Изначально российский игрок должен был вернуться в США еще пять недель назад. Однако хоккеисту дважды отказали во въезде в США, из-за чего ему пришлось вернуться в Россию.

В прошлом сезоне Капризов провел в регулярке НХЛ 81 матч за «Миннесоту» и набрал 108 (47+61) очков. В плей-офф — 6 игр и 8 (7+1) очков.

Источник: https://www.startribune.com/kirill-kaprizov-minnesota-wild-russia-travel-ukraine-war-nhl/600195113/
Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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