Star Tribune: Кирилл Капризов прилетел в Миннесоту

Российский нападающий Кирилл Капризов прилетел в Миннесоту, сообщает американская газета Star Tribune.

По данным источника, 25-летний хоккеист прилетел в город еще во вторник, 2 августа.

Ранее The Athletic сообщало, что Капризов на прошлой неделе находился в Турции. Оттуда он долетел до Нью-Йорка и далее уже направится в Миннесоту.

Изначально российский игрок должен был вернуться в США еще пять недель назад. Однако хоккеисту дважды отказали во въезде в США, из-за чего ему пришлось вернуться в Россию.

В прошлом сезоне Капризов провел в регулярке НХЛ 81 матч за «Миннесоту» и набрал 108 (47+61) очков. В плей-офф — 6 игр и 8 (7+1) очков.