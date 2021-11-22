Пойнт выбыл на неопределенный срок из-за травмы верхней части тела
02:14
Форвард «Тампы» Брэйден Пойнт получил травму, сообщает Twitter клуба.
25-летний канадец выбыл на неопределенный срок из-за травмы верхней части тела.
В текущем сезоне Пойнт провел 16 матчей в НХЛ, в которых набрал 13 (7+6) очков.
Injury Update: Forward Brayden Point is out indefinitely with an upper body injury.— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) November 21, 2021
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю