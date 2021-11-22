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Пойнт выбыл на неопределенный срок из-за травмы верхней части тела

02:14
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Форвард «Тампы» Брэйден Пойнт получил травму, сообщает Twitter клуба.

25-летний канадец выбыл на неопределенный срок из-за травмы верхней части тела.

В текущем сезоне Пойнт провел 16 матчей в НХЛ, в которых набрал 13 (7+6) очков.

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Сергей Разин все материалы автора
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