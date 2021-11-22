Василевский остался в запасе «Тампы» на матч с «Миннесотой»

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ примет «Миннесоту».

В воротах «Лайтнинг» с первых минут сыграет Брайан Эллиотт. Андрей Василевский остался в запасе команды.

В текущем сезоне 27-летний россиянин провел 14 матчей, пропустив 34 шайбы при 91,7 процента отраженных бросков. При этом Василевский не сыграл ни одного матча на ноль.

Матч «Тампа» — «Миннесота» пройдет сегодня и начнется в 1:00 мск.