Василевский остался в запасе «Тампы» на матч с «Миннесотой»
01:07
«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ примет «Миннесоту».
В воротах «Лайтнинг» с первых минут сыграет Брайан Эллиотт. Андрей Василевский остался в запасе команды.
В текущем сезоне 27-летний россиянин провел 14 матчей, пропустив 34 шайбы при 91,7 процента отраженных бросков. При этом Василевский не сыграл ни одного матча на ноль.
Матч «Тампа» — «Миннесота» пройдет сегодня и начнется в 1:00 мск.
Your #MINvsTBL starters!— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) November 21, 2021
Scratched: Point, Cernak, Claesson pic.twitter.com/D4esPYL2zH
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