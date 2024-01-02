The Athletic оценил шансы «Вашингтона», «Рейнджерс» и других клубов на остаток сезона

Североамериканский портал The Athletic оценил шансы команд НХЛ на выход в плей-офф и финал Кубка Стэнли.

По мнению портала, «Рейнджерс» имеют 100-процентную вероятность на попадание в плей-офф. Выход команды в финал Кубка Стэнли оценивается в 16 процентов, победа — в 8 процентов.

Шансы «Вашингтона» выйти в плей-офф оцениваются в 14 процентов, а выход в финал конференции — в один процент.

«Тампа» имеет шансы на выход в плей-офф в 44 процента, на победу в Кубке Стэнли — один процент.