«Нэшвилл» вернул Аскарова в фарм-клуб АХЛ

Вратарь «Нэшвила» Ярослав Аскаров отправлен в фарм-клуб «Милуоки», сообщается в соцсетях клуба.

21-летний россиянин вернулся в АХЛ после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (3:2Б), где он был признан первой звездой встречи.

В текущем сезоне Аскаров провел 15 матчей в АХЛ, в которых пропустил 34 шайбы при 90,8 процента отраженных бросков.