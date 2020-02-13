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Побоище тяжеловесов в НХЛ! Крутая драка двух великанов с весом за 100 килограммов

08:26
Милан Лучич. Фото nhl.com
Милан Лучич. Фото nhl.com
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«Лос-Анджелес» принимает «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2, середина третьего периода). На экваторе встречи состоялась драка между нападающим «огоньков» Миланом Лучичем и защитником «королей» Кертисом Макдермидом. Вес обоих игроков превышает 100 килограммов. По ходу боя хоккеист хозяев имел преимущество, но в итоге все Лучич повалил соперника на лед мощным ударом.

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