Побоище тяжеловесов в НХЛ! Крутая драка двух великанов с весом за 100 килограммов

«Лос-Анджелес» принимает «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2, середина третьего периода). На экваторе встречи состоялась драка между нападающим «огоньков» Миланом Лучичем и защитником «королей» Кертисом Макдермидом. Вес обоих игроков превышает 100 килограммов. По ходу боя хоккеист хозяев имел преимущество, но в итоге все Лучич повалил соперника на лед мощным ударом.

Heavyweight scrap between Milan Lucic and Kurtis MacDermid pic.twitter.com/w2WuH0kXOe — Brady Trettenero (@BradyTrett) February 13, 2020