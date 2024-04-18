Плющев прокомментировал результативность Кучерова в текущем сезоне НХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал результативность нападающего «Тампы-Бэй» Никиты Кучерова в текущем сезоне НХЛ.

«Кучеров на протяжении всего сезона выступает хорошо, стабильно. Он поймал кураж, у него идет игра, все получается, поэтому он получает удовольствие и приносит пользу команде. Хорошо, когда человек работает и получает удовольствие от своей работы. Отлично, что у него нет травм. Никита — молодец, все делает прекрасно», — цитирует Плющева Metaratings.ru.

В матче «Тампы» против «Торонто» (6:4) россиянин отметился голом и результативной передачей. Форвард «Лайтнинг» стал первым российским хоккеистом и пятым игроком во всей истории НХЛ, кому удалось в рамках одного регулярного сезона лиги сделать 100 голевых передач.