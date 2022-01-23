«Питтсбург» по буллитам обыграл «Виннипег», Малкин набрал одно очко

«Питтсбург» победил «Виннипег» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

По ходу матча гости вели 2:0. Отличились Блейк Уилер и Кайл Коннор. «Питтсбург» сумел отыграться. Голы в активе Каспери Капанена и Джеффа Картера. Российский форвард Евгений Малкин набрал одно очко за результативную передачу. Решающий буллит в активе Сидни Кросби.

«Питтсбург» набрал 57 очков и занимает четвертое место на Востоке. У «Виннипега» 41 очко и 11-я позиция на Западе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Виннипег» — 3:2 Б (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 1:0)

Голы: Уилер — 2 (Шайфли, Диллон), 3:28 — 0:1. Коннор — 22 (бол., Штястны, Уилер), 28:11 — 0:2. Капанен — 9 (Малкин, Хейнен), 46:55 — 1:2. Картер — 12, 47:04 — 2:2.

Победный буллит: Кросби.

Вратари: Джерри — Хеллибак.

Штраф: 9 — 13.

Броски: 38 (12+11+12+3) — 29 (11+5+8+5).

Наши: Малкин (21.44/2/+1) — -.

23 января. Питтсбург. PPG Paints Arena.