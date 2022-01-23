«Питтсбург» по буллитам обыграл «Виннипег», Малкин набрал одно очко
«Питтсбург» победил «Виннипег» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
По ходу матча гости вели 2:0. Отличились Блейк Уилер и Кайл Коннор. «Питтсбург» сумел отыграться. Голы в активе Каспери Капанена и Джеффа Картера. Российский форвард Евгений Малкин набрал одно очко за результативную передачу. Решающий буллит в активе Сидни Кросби.
«Питтсбург» набрал 57 очков и занимает четвертое место на Востоке. У «Виннипега» 41 очко и 11-я позиция на Западе.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Виннипег» — 3:2 Б (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 1:0)
Голы: Уилер — 2 (Шайфли, Диллон), 3:28 — 0:1. Коннор — 22 (бол., Штястны, Уилер), 28:11 — 0:2. Капанен — 9 (Малкин, Хейнен), 46:55 — 1:2. Картер — 12, 47:04 — 2:2.
Победный буллит: Кросби.
Вратари: Джерри — Хеллибак.
Штраф: 9 — 13.
Броски: 38 (12+11+12+3) — 29 (11+5+8+5).
Наши: Малкин (21.44/2/+1) — -.
23 января. Питтсбург. PPG Paints Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|42
|27
|15
|58
|2
|Каролина
|38
|27
|11
|56
|3
|Питтсбург
|40
|25
|15
|55
|4
|Вашингтон
|42
|23
|19
|55
|5
|Коламбус
|38
|18
|20
|37
|6
|Нью-Джерси
|39
|15
|24
|35
|7
|Айлендерс
|34
|14
|20
|34
|8
|Филадельфия
|41
|13
|28
|34
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|41
|28
|13
|61
|2
|Тампа-Бэй
|43
|28
|15
|61
|3
|Торонто
|38
|25
|13
|53
|4
|Бостон
|38
|24
|14
|50
|5
|Детройт
|42
|18
|24
|42
|6
|Баффало
|41
|13
|28
|33
|7
|Оттава
|34
|11
|23
|25
|8
|Монреаль
|40
|8
|32
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|39
|28
|11
|59
|2
|Нэшвилл
|43
|26
|17
|55
|3
|Сент-Луис
|40
|24
|16
|53
|4
|Миннесота
|37
|24
|13
|51
|5
|Даллас
|38
|20
|18
|42
|6
|Виннипег
|37
|17
|20
|40
|7
|Чикаго
|41
|15
|26
|37
|8
|Аризона
|40
|10
|30
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|41
|24
|17
|50
|2
|Анахайм
|43
|20
|23
|47
|3
|Лос-Анджелес
|41
|20
|21
|45
|4
|Сан-Хосе
|42
|21
|21
|44
|5
|Калгари
|36
|18
|18
|42
|6
|Эдмонтон
|37
|19
|18
|40
|7
|Ванкувер
|40
|18
|22
|40
|8
|Сиэтл
|40
|12
|28
|28
|23.01
|03:00
|
Вашингтон – Оттава
|3 : 2 ОТ
|23.01
|03:00
|
Колорадо – Монреаль
|3 : 2 ОТ
|23.01
|03:00
|
Нью-Джерси – Каролина
|7 : 4
|23.01
|03:00
|
Рейнджерс – Аризона
|7 : 3
|23.01
|03:00
|
Айлендерс – Торонто
|1 : 3
|23.01
|04:00
|
Нэшвилл – Детройт
|4 : 1
|23.01
|05:00
|
Миннесота – Чикаго
|4 : 3 ОТ
|23.01
|06:00
|
Эдмонтон – Калгари
|5 : 3
|23.01
|06:30
|
Сан-Хосе – Тампа-Бэй
|1 : 7
|23.01
|21:00
|
Питтсбург – Виннипег
|3 : 2 Б
|И
|О
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|42
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|37
|58
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|36
|55
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|42
|29
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|42
|29
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|37
|28
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|27
|2.06
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|25
|2.07
|
|
Тристан Джерри
Питтсбург
|32
|2.1