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Сегодня, 23:47

«Питтсбург» по буллитам обыграл «Виннипег», Малкин набрал одно очко

Евгений Петров
Корреспондент
Евгений Малкин.
Фото USA Today Sports

«Питтсбург» победил «Виннипег» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

По ходу матча гости вели 2:0. Отличились Блейк Уилер и Кайл Коннор. «Питтсбург» сумел отыграться. Голы в активе Каспери Капанена и Джеффа Картера. Российский форвард Евгений Малкин набрал одно очко за результативную передачу. Решающий буллит в активе Сидни Кросби.

«Питтсбург» набрал 57 очков и занимает четвертое место на Востоке. У «Виннипега» 41 очко и 11-я позиция на Западе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Виннипег» — 3:2 Б (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 1:0)

Голы: Уилер — 2 (Шайфли, Диллон), 3:28 — 0:1. Коннор — 22 (бол., Штястны, Уилер), 28:11 — 0:2. Капанен — 9 (Малкин, Хейнен), 46:55 — 1:2. Картер — 12, 47:04 — 2:2.

Победный буллит: Кросби.

Вратари: Джерри — Хеллибак.

Штраф: 9 — 13.

Броски: 38 (12+11+12+3) — 29 (11+5+8+5).

Наши: Малкин (21.44/2/+1) — -.

23 января. Питтсбург. PPG Paints Arena.

Евгений Малкин
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Питтсбург Пингвинз
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 42 27 15 58
2 Каролина 38 27 11 56
3 Питтсбург 40 25 15 55
4 Вашингтон 42 23 19 55
5 Коламбус 38 18 20 37
6 Нью-Джерси 39 15 24 35
7 Айлендерс 34 14 20 34
8 Филадельфия 41 13 28 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 41 28 13 61
2 Тампа-Бэй 43 28 15 61
3 Торонто 38 25 13 53
4 Бостон 38 24 14 50
5 Детройт 42 18 24 42
6 Баффало 41 13 28 33
7 Оттава 34 11 23 25
8 Монреаль 40 8 32 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 39 28 11 59
2 Нэшвилл 43 26 17 55
3 Сент-Луис 40 24 16 53
4 Миннесота 37 24 13 51
5 Даллас 38 20 18 42
6 Виннипег 37 17 20 40
7 Чикаго 41 15 26 37
8 Аризона 40 10 30 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 41 24 17 50
2 Анахайм 43 20 23 47
3 Лос-Анджелес 41 20 21 45
4 Сан-Хосе 42 21 21 44
5 Калгари 36 18 18 42
6 Эдмонтон 37 19 18 40
7 Ванкувер 40 18 22 40
8 Сиэтл 40 12 28 28
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23.01 03:00
Вашингтон – Оттава
 3 : 2 ОТ
23.01 03:00
Колорадо – Монреаль
 3 : 2 ОТ
23.01 03:00
Нью-Джерси – Каролина
 7 : 4
23.01 03:00
Рейнджерс – Аризона
 7 : 3
23.01 03:00
Айлендерс – Торонто
 1 : 3
23.01 04:00
Нэшвилл – Детройт
 4 : 1
23.01 05:00
Миннесота – Чикаго
 4 : 3 ОТ
23.01 06:00
Эдмонтон – Калгари
 5 : 3
23.01 06:30
Сан-Хосе – Тампа-Бэй
 1 : 7
23.01 21:00
Питтсбург – Виннипег
 3 : 2 Б
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Вратари (КН)
И О
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 42 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 37 58
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 36 55
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 42 29
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 42 29
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 37 28
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 27 2.06
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 25 2.07
Тристан Джерри

Тристан Джерри

Питтсбург

 32 2.1
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