Фарм-клуб «Вашингтона» установил мировой рекорд по количеству мягких игрушек на льду

Клуб Американской хоккейной лиги «Херши» установил мировой рекорд по количеству мягких игрушек на льду во время матча регулярного чемпионата с «Хартфордом» (5:0).

В середине первого периода болельщики начали забрасывать площадку игрушками, которых по итогу оказалось на льду в количестве 52 341 штуки.

The Hershey Bears set a world record with 52,341 stuffed animals tossed onto the ice last night. ?



You love to see it.



(?: @TheHersheyBears) pic.twitter.com/c3Tfam6RTh — NHL (@NHL) January 23, 2022

Отмечается, что игрушки будут отданы в различные детские благотворительные организации.